Фанаты испанского клуба затроллили соперника масками с лицом Романа Зозули: фото

В 15 туре Ла Лиги "Бетис" дома обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:0. Ультрас "Бетиса" на этот матч надели маски с лицом украинца Романа Зозули.

Таким образом фанаты "зелено-белых" напомнили сопернику о позорной ситуации, связанной с переходом украинца в "Райо Вальекано" зимой 2017 года.

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Фанаты "Бетиса" одели маски с изображением Романа Зозули

Сейчас Зозуля выступает в другом испанском клубе – "Альбасете". Неделю назад он отметился голом и удалением в матче с "Осасуной".

Напомним, Роман Зозуля защищал цвета "Бетиса" в сезоне 2016/17. Андалусийский клуб зимой 2017 года хотел отдать Зозулю в аренду "Райо Вальекано", однако форвард вынужден был вернуться в "Бетис" из-за протестов фанатов "Райо". Болельщики считали украинца нацистом и не хотели его видеть в команде.

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