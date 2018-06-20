Фанаты Японии и Сенегала навели порядок на стадионах

Болельщики Японии после матча с Колумбией и фанаты Сенегала после игры с поляками продемонстрировали невероятный уровень культуры болельщиков, убрав после себя трибуны.

Болельщики Сенегала после матча с поляками, в котором представители черного континента сенсационно обыграли соперников, решили поубирать после себя, чем сразу привлекли к себе внимание телекамер.

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В этот же день встречались сборные Японии и Колумбии, в котором подопечные Акиры Нишины торжествовали со счетом 2: 1. Японцы стали свидетелями беспорядков на стадионе и тоже решили навести порядок на трибунах стадиона в Саранске. В отличие от болельщиков Сенегала, азиаты решили убрать еще и сектора своих соперников.

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