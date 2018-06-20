17:30
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Фанаты Японии и Сенегала навели порядок на стадионах

88 Читати новину українською
Девушки убирают мусор
Девушки убирают мусор

Болельщики Японии после матча с Колумбией и фанаты Сенегала после игры с поляками продемонстрировали невероятный уровень культуры болельщиков, убрав после себя трибуны.

Болельщики Сенегала после матча с поляками, в котором представители черного континента сенсационно обыграли соперников, решили поубирать после себя, чем сразу привлекли к себе внимание телекамер.

Читайте также: Колумбия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

В этот же день встречались сборные Японии и Колумбии, в котором подопечные Акиры Нишины торжествовали со счетом 2: 1. Японцы стали свидетелями беспорядков на стадионе и тоже решили навести порядок на трибунах стадиона в Саранске. В отличие от болельщиков Сенегала, азиаты решили убрать еще и сектора своих соперников.

Читайте также: Польша – Сенегал: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Странные рекорды Крымского моста
сегодня, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 691
Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
сегодня, 15:08 Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
323
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сегодня, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 791
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1867
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
244
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук