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      Фанаты "Карпат" сожгли флаг России на матче с "Арсеналом-Киев": фото

      68 Читати новину українською
      Фанаты "Карпат" сожгли флаг России
      Фанаты "Карпат" сожгли флаг России

      Во время матча 17-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Арсеналом-Киевом" (1:1) болельщики львовского клуба на трибунах провели своеобразный перформанс.

      Ультрас "Карпат" на трибунах сжег флаг России, сообщает Ua Ultras в своем Facebook.

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      Напомним, что сам поединок закончился результативной ничьей (1:1). "Карпаты" смогли обойти "Олимпик" в турнирной таблице УПЛ. "Арсенал-Киев" остается последним с 8 очками.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Арсенал-Киев ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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