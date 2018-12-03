Фанаты "Карпат" сожгли флаг России на матче с "Арсеналом-Киев": фото

Во время матча 17-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Арсеналом-Киевом" (1:1) болельщики львовского клуба на трибунах провели своеобразный перформанс.

Ультрас "Карпат" на трибунах сжег флаг России, сообщает Ua Ultras в своем Facebook. Читайте также: Тайсон агрессивно ударил игрока "Олимпика" по ногам, но получил только желтую: видео Напомним, что сам поединок закончился результативной ничьей (1:1). "Карпаты" смогли обойти "Олимпик" в турнирной таблице УПЛ. "Арсенал-Киев" остается последним с 8 очками. Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24