Фанаты "Майнца" душевно спели на стадионе "Last Christmas": видео
Фанаты немецкого Майнца во время матча Бундеслиги спели на стадионе песню Wham "Last Christmas".
"Майнц" приехал в гости к "Хоффенхайму" практически в канун Рождества. Фаны устроили себе праздник прямо на трибунах, спев "Last Christmas".
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Также во время исполнения рождественской песни болельщики включили фонарики. Сама игра завершилась вничью.
Напомним, что звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду решили поздравить всех с католическим Рождеством.
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Источник: 24 Канал
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