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      Фанаты "Майнца" душевно спели на стадионе "Last Christmas": видео

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      Фанаты "Майнца" исполнили хит Last Christmas
      Фанаты "Майнца" исполнили хит Last Christmas

      Фанаты немецкого Майнца во время матча Бундеслиги спели на стадионе песню Wham "Last Christmas".

      "Майнц" приехал в гости к "Хоффенхайму" практически в канун Рождества. Фаны устроили себе праздник прямо на трибунах, спев "Last Christmas".

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      Также во время исполнения рождественской песни болельщики включили фонарики. Сама игра завершилась вничью.

      Напомним, что звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду решили поздравить всех с католическим Рождеством.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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