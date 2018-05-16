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Фанаты напали на футболистов "Спортинга" на тренировочной базе: есть раненые

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Бас Дост получил травму после нападения фанатов
Бас Дост получил травму после нападения фанатов

В Португалии разгорается скандал вокруг клуба "Спортинг". В этот раз дошло до нападения фанатов на футболистов команды.

На тренерскую базу "Спортинга" пришли около 50 разъяренных фанатов команды. Сначала они оскорбляли футболистов и тренера Жорже Жезуша. Однако некоторые из них перелезли через забор и напали на игроков команды, сообщает O Jogo. При этом нападавшие использовали ремни, факелы и металлические предметы.

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В результате нападения травмы получили Баст Дост, Осип Мишич и Родриго Батталья. У первого из них – травма головы.

Бас Дост получил травму после нападения фанатов

После этого нападения футболисты отказываются выходить на матч финала кубка Португалии, который должен состояться 20 мая. В нем "Спортинг" будет играть против "Авеша".

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Стоит отметить, что это не первый скандал вокруг "Спортинга". Недавно президент клуба Бруну де Карвалью отстранил главный состав команды от тренировок. Футболистов не пускали на базу, и они поддерживали форму самостоятельно. Такое решение де Карвалью объяснил отсутствием мотивации у игроков, обвинив их в поражении "Атлетико" в матче Лиги Европы. Футболисты же в ответ заявили, что вместо поддержки от руководства, они получили только критику и начали требовать извинений от президента. 16 футболистов разместили в Instagram одинаковые записи об этом. При этом Бас Дост, который тоже был отстранен, не поддержал футболистов в этом.

 

Somos Sporting Clube de Portugal, em nome do plantel, somos a informar o seguinte... Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos, porque queremos sempre evoluir! Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer! Quando vencemos, empatamos ou perdemos… sim… porque no Futebol estes são os resultados possíveis, a responsabilidade é sempre de todos! Somos uma equipa! Somos um grupo unido de um Grande Clube onde o respeito é uma das bases necessárias a essa união. Não podemos pensar apenas no “Eu”, mas sim “Nós” e sempre na equipa, porque só assim poderemos vencer. No nosso Clube, nas seleções nacionais que representamos, sempre damos e continuaremos a dar o nosso melhor, porque o querer é uma constante. Somos profissionais, somos humanos! A nossa integridade e o nosso compromisso são sagrados! Esforço, dedicação, devoção e glória sempre! Damos o máximo pelo Sporting Clube de Portugal, damos o máximo por nós próprios enquanto equipa, individualmente enquanto atletas. Lutamos pelo nosso Clube, pelos nossos adeptos e por nós, sempre! Não há outra forma séria de estar no Futebol Profissional que não seja esta… Por esta razão, em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a publico as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo. Saibamos ver que, por maiores que sejam as dificuldades, ainda há muito para disputar. Temos uma recta final em várias competições e vamos, haja o que houver, unidos e coesos, dar o máximo pelo Sporting Clube de Portugal. Somos Sporting Clube de Portugal.

Публикация от Rui Patricio (@rpatricio1)

Впоследствии конфликт удалось уладить. Однако он может "разгореться" с новой силой, ведь некоторые футболисты после нападения попросили о трансфере.

Стоит отметить, что 21 нападающий на футболистов "Спортинга" уже задержан.

Теги: Новости спорта Португалия
Источник: 24 Канал
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