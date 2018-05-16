Фанаты напали на футболистов "Спортинга" на тренировочной базе: есть раненые

В Португалии разгорается скандал вокруг клуба "Спортинг". В этот раз дошло до нападения фанатов на футболистов команды.

На тренерскую базу "Спортинга" пришли около 50 разъяренных фанатов команды. Сначала они оскорбляли футболистов и тренера Жорже Жезуша. Однако некоторые из них перелезли через забор и напали на игроков команды, сообщает O Jogo. При этом нападавшие использовали ремни, факелы и металлические предметы.

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В результате нападения травмы получили Баст Дост, Осип Мишич и Родриго Батталья. У первого из них – травма головы.

Бас Дост получил травму после нападения фанатов

После этого нападения футболисты отказываются выходить на матч финала кубка Португалии, который должен состояться 20 мая. В нем "Спортинг" будет играть против "Авеша".

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Стоит отметить, что это не первый скандал вокруг "Спортинга". Недавно президент клуба Бруну де Карвалью отстранил главный состав команды от тренировок. Футболистов не пускали на базу, и они поддерживали форму самостоятельно. Такое решение де Карвалью объяснил отсутствием мотивации у игроков, обвинив их в поражении "Атлетико" в матче Лиги Европы. Футболисты же в ответ заявили, что вместо поддержки от руководства, они получили только критику и начали требовать извинений от президента. 16 футболистов разместили в Instagram одинаковые записи об этом. При этом Бас Дост, который тоже был отстранен, не поддержал футболистов в этом.

Впоследствии конфликт удалось уладить. Однако он может "разгореться" с новой силой, ведь некоторые футболисты после нападения попросили о трансфере.

События в "Спортинге" (избиение футболистов и тренеров на базе фанатами - вплоть до ножевых ранений) характерны еще и тем, что футболисты дружно подозревают президента клуба Бруно де Карвальо в организации этой акции устрашения. Ох, ждет Лиссабон много судов... — Artem Frankov (@frankov11) 16 травня 2018 р.

Стоит отметить, что 21 нападающий на футболистов "Спортинга" уже задержан.