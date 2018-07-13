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Фанаты нашли новый киноляп на постере "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

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"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"
"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" / WARNER BROS

В сети опубликовали новый кадр из будущего фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". Однако поклонники вселенной Гарри Поттера обратили внимание на нестыковки на фото.

Как пишет Mashable, на картинке показан главный герой первого спин-офф Ньют Саламандер в юности.

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Рядом с ним стоит молодой Альбус Дамблдор (роль которого исполняет Джуд Лоу), будущий директор школы Хогвартс.

Фанаты обратили внимание, что действие происходит в кабинете, где юные волшебники изучают защиту от темных искусств и преподает этот предмет Дамблдор. Пользователи сети предположили, что в этой сцене ученики учатся бороться с Боггартом (призраком, который может превратиться в существо, которое человек боится больше всего).

В то же время на сайте автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг указано, что Дамблдор преподавал трансфигурации, а не защиту от темных искусств.

Кроме того, еще в марте поклонники обнаружили еще один масштабный киноляп в трейлере "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

Что такое "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"
Это вторая часть спин-оффа "Фантастические твари", премьера которой запланирована на 15 ноября. Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Сюжет ленты разворачивается за 70 лет до событий о юном волшебнике Гарри Поттере.

Теги: LifeStyle Кино Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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