Фанаты оглушили вратаря "Аякса" петардой: видео
Поединок 17-го тура чемпионата Нидерландов по футболу "Утрехт" – "Аякс" (1:3) был омрачен неприятным инцидентом.
Болельщики хозяев бросили на поле петарду, которая взорвалась рядом с вратарем гостей Андре Онана. Инцидент произошел на 61-й минуте матча, при счете 2:0 в пользу "Аякса".
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К счастью, с вратарем ничего плохого не случилось и Онана сумел продолжить игру. После 17-ти сыгранных туров "Аякс" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
Смотрите видео, как петарда оглушила вратаря Аякса
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Источник: 24 Канал
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