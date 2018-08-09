Фанаты ПАОКа, за который выступают украинцы, напали на российских журналистов
Перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак"(3:2) греческие фанаты напали на российских журналистов.
Известно, что атаки на журналистов произошли у входа в пресс-ложу. 15 людей в черных майках атаковали представителей российской прессы. До этого у одного из коллег фанаты ПАОКа обыскали рюкзак и отобрали футболку "Спартака", которую тот получил в подарок от клуба.
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Примечательно, что в самом греческом клубе считают подобное поведение болельщиков ответной реакцией на действия со стороны российских фанатов.
Интересно, что ПАОК, проигрывая 0:2, смог одержать победу со счетом 3:2.
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Источник: 24 Канал
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