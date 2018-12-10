Фанаты "Сампдории" сорвали трусы с футболиста, который спас команду в конце матча: фото

В субботу, 8 декабря, в Генуе состоялся невероятный матч между местной "Сампдорией" и римским "Лацио" (2:2).

На 99-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу "Лацио" хавбек Сампдории Сапонара решил в касание пробить по мячу, который опускался, и не прогадал. Итальянцу удался сумасшедший гол в стиле Златана Ибрагимовича. Этот мяч позволил "Сампдории" восстановить паритет и свести поединок к ничейному счёта.

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После забитого мяча 26-летний полузащитник помчался к фанатскому сектору, попутно сняв с себя футболку и приспустив шорты. Остальное довершили болельщики.



Фанаты сорвали нижнее белье с футболиста "Сампдории"

К слову, гол Сапонара стал самым поздним забитым мячом в Серии А.

Видео сумасшедшего гола футболиста Сампдории на 99 минуте

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