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      Фанаты "Сампдории" сорвали трусы с футболиста, который спас команду в конце матча: фото

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      Фанаты сорвали нижнее белье с футболиста
      Фанаты сорвали нижнее белье с футболиста

      В субботу, 8 декабря, в Генуе состоялся невероятный матч между местной "Сампдорией" и римским "Лацио" (2:2).

      На 99-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу "Лацио" хавбек Сампдории Сапонара решил в касание пробить по мячу, который опускался, и не прогадал. Итальянцу удался сумасшедший гол в стиле Златана Ибрагимовича. Этот мяч позволил "Сампдории" восстановить паритет и свести поединок к ничейному счёта.

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      После забитого мяча 26-летний полузащитник помчался к фанатскому сектору, попутно сняв с себя футболку и приспустив шорты. Остальное довершили болельщики.


      Фанаты сорвали нижнее белье с футболиста "Сампдории"

      К слову, гол Сапонара стал самым поздним забитым мячом в Серии А.

      Видео сумасшедшего гола футболиста Сампдории на 99 минуте

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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