Фанаты "Шахтера" неоднозначно прокомментировали переход Ракицкого в российский "Зенит"

Защитник Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит". Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию среди украинских футбольных болельщиков.

Одна из таких реакций – от фанатов самого донецкого "Шахтера". У себя в Twitter они решили высказать и свое мнение об этом. Сделали это с определенной долей сарказма.

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"Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо", – говорилось в посте.

Стоит отметить, что вскоре этот твит был удален.