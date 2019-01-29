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      Фанаты "Шахтера" неоднозначно прокомментировали переход Ракицкого в российский "Зенит"

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      Ярослав Ракицкий будет выступать за "Зенит"
      Ярослав Ракицкий будет выступать за "Зенит" / ФК "Зенит"

      Защитник Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит". Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию среди украинских футбольных болельщиков.

      Одна из таких реакций – от фанатов самого донецкого "Шахтера". У себя в Twitter они решили высказать и свое мнение об этом. Сделали это с определенной долей сарказма.

      Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

      "Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо", – говорилось в посте.

      Стоит отметить, что вскоре этот твит был удален.

      Теги: Спорт Шахтер Ультрас Футбол
      Источник: 24 Канал
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