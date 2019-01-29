Фанаты "Шахтера" неоднозначно прокомментировали переход Ракицкого в российский "Зенит"
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит". Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию среди украинских футбольных болельщиков.
Одна из таких реакций – от фанатов самого донецкого "Шахтера". У себя в Twitter они решили высказать и свое мнение об этом. Сделали это с определенной долей сарказма.
Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины
"Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо", – говорилось в посте.
Стоит отметить, что вскоре этот твит был удален.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями14 июня 2015 , 22:08
Маркевич: Наиболее приемлемый вариант для УПЛ - это 12 команд4 июня 2014 , 13:44
Российские депутаты хотят разрешить курение во время ЧМ-2018 - боятся конфликтов с полицией22 января 2015 , 12:37