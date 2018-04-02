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Фанаты "Звездных войн" придумали, кто должен стать новой принцессой Леей

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Кэрри Фишер заменит Мерил Стрип?
Кэрри Фишер заменит Мерил Стрип? / 24 Канал

Поклонники серии фантастических фильмов "Звездные войны" запустили петицию, в которой просят от студии Disney взять голливудскую актрису Мерил Стрип на роль принцессы Леи.

Фанаты считают, что звезда станет достойной заменой умершей в 2016-м Кэрри Фишер.

В обращении сказано, что актерское мастерство Стрип и ее дружба с Фишер делают ее "идеальным кандидатом на роль Леи в девятом эпизоде "Звездных войн".

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Петиция уже собрала 8,6 тысячи подписей (на момент публикации заметки) из девяти тысяч, необходимых для того, чтобы ее отправили режиссеру Джей Джей Абрамсу, который работает над девятым эпизодом франшизы.

Напомним, в декабря 2016 года умерла Кэрри Фишер в возрасте 60 лет. Она запомнилась ролью Леи Органы в киносаге "Звездные войны".

На следующий день умерла ее мама актриса Дебби Рейнолдс.

Теги: LifeStyle Звездные войны Кино
Источник: 24 Канал
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