Фантастические рекорды: как невысокий американец покорил мир баскетбола
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – даже если вы никогда не интересовались баскетболом, то все равно где-то слышали о слэм-данке. Это одна из самых невероятных вещей в профессиональном спорте. Выполняя это упражнение надо буквально положить мяч в баскетбольное кольцо, висящее на расстоянии трех метров над землей. Сегодня же слэм-данк успел превратиться в отдельный вид спорта.
Также в выпуске:
Потомки легендарных футболистов.
Источник: 24 канал
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