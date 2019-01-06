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      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Спорт навыворот
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Фантастические рекорды: как невысокий американец покорил мир баскетбола

      Спорт навыворот 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – даже если вы никогда не интересовались баскетболом, то все равно где-то слышали о слэм-данке. Это одна из самых невероятных вещей в профессиональном спорте. Выполняя это упражнение надо буквально положить мяч в баскетбольное кольцо, висящее на расстоянии трех метров над землей. Сегодня же слэм-данк успел превратиться в отдельный вид спорта.

      Также в выпуске:

      Потомки легендарных футболистов.

      Теги: Футбол Новости Украины Спорт Баскетбол Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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