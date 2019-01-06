Фантастические рекорды: как невысокий американец покорил мир баскетбола

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – даже если вы никогда не интересовались баскетболом, то все равно где-то слышали о слэм-данке. Это одна из самых невероятных вещей в профессиональном спорте. Выполняя это упражнение надо буквально положить мяч в баскетбольное кольцо, висящее на расстоянии трех метров над землей. Сегодня же слэм-данк успел превратиться в отдельный вид спорта.

Также в выпуске: Потомки легендарных футболистов.