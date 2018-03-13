"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" – появился первый трейлер
В сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Это вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". Ролик опубликован на официальной странице фильма в Twitter.
На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу.
Также в фильме появится Джонни Депп, играющий волшебника-негодяя Геллера Гриндевальда.
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Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.
Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора
"Фантастические твари и места их обитания" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.
Источник: 24 Канал
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