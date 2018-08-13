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Отставной подполковник

Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики

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Мертвое озеро на севере Крыма
Мертвое озеро на севере Крыма / Примечания

Крымский полуостров превращается в пустыню. А местные чиновники успокаивают, что ситуация под контролем, и пишут отчеты Путину.

В начале месяца я написал блог "Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?" Там поделился впечатлениями от поездки на Белогорское водохранилище, которое является одним из важнейших для полуострова резервуаров пресной воды. Высыхающее хранилище выглядит жутко. Как и общая ситуация с водой в Крыму...

Читайте также: Экологическая катастрофа в Крыму: в России озвучили шокирующие последствия засухи

На тот момент о крымских водных проблемах российские медиа писали мало, оптимистично и только "правильный официоз". Так, в начале июня глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил через СМИ, что на полуострове вводится "режим чрезвычайной ситуации из-за засухи". Но тут же всех успокоил такой себе чинуша "зампред совета министров Крыма" Дмитрий Полонский, которого здесь многие давно знают по скандалам, связанным с аферами в строительстве. Так вот, он тогда заявил: "Крым в полном объеме обеспечен запасами воды, и больших проблем с этим нет". А заявление крымского депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева о засухе Полонский по-хамски назвал "галлюцинациями".

Сейчас, спустя два месяца, этот умник, понятное дело, молчит. Зато запаниковали другие крымские деятели. В первую очередь, те, кто отвечает за водные ресурсы, коммуналку и аграрный сектор. Их мольбы и крики о помощи можно обобщить так: с пресной водой огромные проблемы; воды нет не только для орошения полей, но и для бытовых нужд; вода пропадает даже в глубоких скваженах; урожай погибает... Даже рупор Кремля – член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди признала: "Засуха стала причиной гибели посевов и снижения урожая в республике". Если так заговорила сия дама, обычно льющая елей и поющая дифирамбы властям России и Крыма, то ситуация дейтвительно аховая.

Апофеозом же всеобщей паники стало поручение премьер-министра Дмитрия Медведева, которое без слез и удивления читать нельзя. В документе говорится: "Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации".

Мда… Военные, атомщики и ученые вот прямо сейчас возьмутся и победят засуху. Ага! Ну "зеленые человечки" воду хоть подвезут, какие-то трубы протянут… Атомщики какие-то турбины предоставят, наверное… Ученые что-то попытаются придумать… А что же люди, которые, собстенно говоря, должны отвечать за этот вопрос? Все эти аксеновы и полонские? Ах, да! Глава Крыма активно борется с катастрофой. "Путин в курсе наших проблем", – заявил недавно Аксенов. Непонятно только, почему не довали: "Путин приди! Путин спаси!"

Читайте также: Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

Автор: Отставной подполковник
Теги: Новости политики Публикации Новости России Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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