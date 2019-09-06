Фантомные боли – ваши новые друзья: несгибаемый боец после ранения мотивирует и помогает другим

Один погибший военный и семь обстрелов – такими были сутки на фронте российско-украинской войны. Об обстрелах и коварстве врага Илья Самойленко знает не из сообщений в прессе. Он был тяжело ранен и, казалось бы, должен был остаться дома, но после реабилитации вернулся на службу. Без руки и глаза он до сих пор защищает Украину.

Уже год, как Илья продолжает служить даже несмотря на ранения. Он занимается состоянием и учетом оружия и боеприпасов. А также руководит и координирует роту бойцов.

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Говорит, с крюком проводить манипуляции с оружием – удобнее. Но и к ладони боец ​​уже приспособился.

Такие вещи делать достаточно удобно, вопрос ловкости и привычки. Крюк лучше ладони,

– сказал боец.

Если бы не война – сейчас Илья завершал бы обучение на некогда желанном историческом факультете в университете Шевченко. Туда вступил в 2014 году, но спокойно доучиться не получилось.



Уже год, как Илья продолжает служить даже несмотря на ранения

"Когда люди моего возраста уже были на войне, погибали за страну и защищали наш суверенитет, я понял, что оставаться в стороне нельзя. Если бы я попал на войну раньше, то скорее понял бы некоторые вещи – что важное, а что – главное", – подчеркнул Илья.

Параллельно с обучением парень начал заниматься военной подготовкой, а затем инструкторством по стрельбе. Далее он заключил контракт с "Азовом". Его ждал молниеносный карьерный рост в полку. В конце 2017 года Илья уже занимал должность заместителя командира взвода. Но война внесла свои коррективы.

Можно сказать, это большое и неудачное стечение обстоятельств. В момент обстрела сдетонировал боеприпас, который я сам устанавливал. Повезло, что я был в бронежилете, шлеме и наушниках, это сохранило мне слух,

– добавил военнослужащий полка "Азов".



В момент обстрела в руке Ильи сдетонировал боеприпас

И все же повреждения были серьезными – потеря руки, правого глаза, осколок в шее. Но на цели и убеждения – это не повлияло.

Я не оставлял себе другого выбора. Глобальная цель этой войны – победа. Мое участие в этой войне связано с тем, что я хочу сделать свой вклад. Если я свой вклад еще не до конца сделал, то мне нужно продолжать,

– заявил Самойленко.

Теперь, после всех стадий реабилитации и восстановлении на службе, он делится своим опытом с собратьями, которые получили тяжелые ранения в ходе этой ротации.

Печальный, конечно, но все же опыт я могу передать людям. Например, сказать: "Смотрите – это фантомные боли, они ваши новые друзья",

– подытожил Илья.

Говорит, после реабилитации большинство военных также настроены на возвращение. И тех, кто вернулись на войну, он называет "людьми, сделанными из очень твердого материала".

Полное интервью о военном пути, ранении, мотивации и несокрушимости – читайте в материале 24 канала.