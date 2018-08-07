Фаны "Динамо" спели песню о Путине во время матча Лиги Чемпионов в Праге: видео
Во время матча чешской "Славии" против киевского "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов в Праге, фанаты киевлян спели уже известную песню "Путин х**ло"
Стоит отметить, что пели они настолько громко, что их пение было слышно во время трансляции даже несмотря на слова комментатора.
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Видео, как фанаты "Динамо" поют "Путин х**ло" во время матча против "Славии"
Напомним, "Динамо" сыграло в ничью со "Славией" в первом матче в Праге. Теперь команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" ответный матч 14 августа.
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Источник: 24 Канал
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