Фаны "Днепра" и "Металлиста" прошли совместным маршем с пиротехникой в Днепре: фото и видео
В Днепре местные фанаты совместно с болельщиками из Харькова прошли маршем по центру города. Всего в шествии приняло участие около 300 человек.
Походка предшествовала футбольному матчу Первой лиги между СК "Днепр-1" против "Металлист 1925".
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Во время шествия фанаты пели песни, в том числе Гимн Украины, выкрикивали лозунги и жгли пиротехнику.
Шествие фанатов в Днепре (фото: Информатор)
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Источник: 24 Канал
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