Фаны "Днепра" и "Металлиста" прошли совместным маршем с пиротехникой в Днепре: фото и видео

В Днепре местные фанаты совместно с болельщиками из Харькова прошли маршем по центру города. Всего в шествии приняло участие около 300 человек.

Походка предшествовала футбольному матчу Первой лиги между СК "Днепр-1" против "Металлист 1925". Читайте также: Как выглядит девушка 18-летнего форварда "Динамо": горячие фото Любов до України об'єднує

Фанати Дніпра і Металіста провели спільний марш перед матчем pic.twitter.com/qRoNX2fWKl — FootballHub (@FootballHub_Ua) 11 серпня 2018 р. Во время шествия фанаты пели песни, в том числе Гимн Украины, выкрикивали лозунги и жгли пиротехнику.

Шествие фанатов в Днепре (фото: Информатор) Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24