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Фаны "Днепра" и "Металлиста" прошли совместным маршем с пиротехникой в Днепре: фото и видео

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Шествие фанатов в Днепре
Шествие фанатов в Днепре / Информатор

В Днепре местные фанаты совместно с болельщиками из Харькова прошли маршем по центру города. Всего в шествии приняло участие около 300 человек.

Походка предшествовала футбольному матчу Первой лиги между СК "Днепр-1" против "Металлист 1925".

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Во время шествия фанаты пели песни, в том числе Гимн Украины, выкрикивали лозунги и жгли пиротехнику.


Шествие фанатов в Днепре (фото: Информатор)

 

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Теги: Футбол Новости спорта Ультрас Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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