Фаны "Шахтера" на матче поддержали пленных украинских моряков: фото

Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграл на выезде против "Хоффенхайма" в Германии. На этом матче фанаты "горняков" вывесили баннер в поддержку украинских моряков, которых страна-агрессор Россия захватила в плен.