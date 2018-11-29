12:57
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Фаны "Шахтера" на матче поддержали пленных украинских моряков: фото

      79 Читати новину українською
      Фанаты "Шахтера" на матче в "Хоффенхайме"
      Фанаты "Шахтера" на матче в "Хоффенхайме" / ФК "Шахтер"

      Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграл на выезде против "Хоффенхайма" в Германии. На этом матче фанаты "горняков" вывесили баннер в поддержку украинских моряков, которых страна-агрессор Россия захватила в плен.

      Читайте также: На "суде" в Крыму украинский моряк заставил оккупантов предоставить ему переводчика с русского

      На этом матче болельщики вывесили флаг военно-морских сил Украины.

      Также среди баннеров были и два полотна, посвященные погибшим на Донбассе болельщикам донецкого клуба.

      Сам матч закончился победой "Шахтера".

      Читайте также: "Шахтер" под руководством Фонсеки повторил антирекорд Лиги чемпионов и может ухудшить ситуацию

      Стоит отметить, что эта фотография, которую фанаты использовали в сообщении, перед тем была на официальном сайте донецкого клуба, но впоследствии исчезла из фотогалереи с матча.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако, в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Конфликт в Азовском море Футбол Шахтер Лига чемпионов Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кому належить Керченська протока
      сегодня , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 2430
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сегодня , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 7247
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 ноября , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 5716
      Как усы спасают мужскую жизнь
      28 ноября , 21:00 Как усы спасают мужскую жизнь
      Олександр Бевза 511
      Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      28 ноября , 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      6168
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      В Лондоне на открытие Олимпийских игр собираются толпы людей
       27 июля 2012 , 19:00
      Драка фанатов "Динамо" после матча с "Минаем": новое видео схватки
       1 ноября , 19:27
      "Черноморец" арендовал Ребенка
       9 января 2014 , 16:24
      УЕФА наказал московский ЦСКА
       3 октября 2014 , 18:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук