Фаны "Шахтера" на матче поддержали пленных украинских моряков: фото
Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграл на выезде против "Хоффенхайма" в Германии. На этом матче фанаты "горняков" вывесили баннер в поддержку украинских моряков, которых страна-агрессор Россия захватила в плен.
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На этом матче болельщики вывесили флаг военно-морских сил Украины.
Также среди баннеров были и два полотна, посвященные погибшим на Донбассе болельщикам донецкого клуба.
Сам матч закончился победой "Шахтера".
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Стоит отметить, что эта фотография, которую фанаты использовали в сообщении, перед тем была на официальном сайте донецкого клуба, но впоследствии исчезла из фотогалереи с матча.
Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
Однако, в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.