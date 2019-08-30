Фармацевтическая компания "Фармак" продолжает борьбу за свой бренд "Корвалол Corvalolum"
Борьба за бренд продолжается. Хозяйственный суд Киева начал повторное рассмотрение дела по защите уникальности торговой марки "Корвалол Corvalolum".
Это название компания "Фармак" зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке – фармацевтическая компания "Дарница" начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".
Как в Украине, так и в 14, если я не ошибаюсь, странах наших экспортных рынков, где наше обозначение зарегистрировано и исключительно "Фармак" продает свой продукт под торговой маркой "Корвалол",
– сказал адвокат, представитель компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.
Сегодня состоялось подготовительное заседание повторного рассмотрения дела. Во время него удовлетворили ходатайство обеих сторон. А рассмотрение дела перенесено в связи с необходимостью рассмотрения предоставленных материалов.
"Было заявлено ходатайство о привлечении "Фармак" в качестве соответчика по данному делу. Это ходатайство было удовлетворено и было удовлетворено ходатайство "Фармак" по приобщению к материалам дела результатов социологического исследования об осведомленности потребителей с обозначением "Корвалол Corvalolum". Это доказательство, которое суд будет оценивать наравне с другими доказательствами. И мы надеемся на объективное и справедливое решение", – отметил адвокат, представитель компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.
Следующее заседание состоится уже 4 сентября.