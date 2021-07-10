Наконец дождались апофеоза Евро-2020! В это воскресенье состоится финал Италия – Англия. Финал – всегда особенная игра. Победитель поднимет над головой кубок Анри Делоне, а проигравший останется неудачником. Для миллионов болельщиков, которые погрузятся в игру, жизнь разделится на "до" и "после". Именно поэтому FAVBET верит, что финал – время неординарных событий, как на поле, так и за его пределами.

Например, букмекеры принимают ставки на то, что главный тренер одной из команд получит красную карточку. Гарет Саутгейт и Роберто Манчини дисциплинированные мужчины, но это финал, нервы могут и сдать.

С большей вероятностью оценивают возможность посещения королевой Елизаветой II матча. Возможно, Гарри Кейн получит кубок именно из рук Ее Величества.

С высокой вероятностью букмекеры оценивают шансы, что кто-то из игроков вспомнит Артема Милевского образца 2006 года и пробьет пенальти ударом в стиле "Паненки".

А помните полуфинал Чемпионата мира 2014 года между Германией и Бразилией? Тогда немцы прошлись по бразильцам, словно катком по автобану – 7:1. Такую возможность допускают букмекеры и во время финала Евро-2020.

С большей вероятностью на поле во время игры может выбежать собака, а если на стадионе будет королева, то мы будем знать наверняка еще и ее породу.

С такой же вероятностью букмекеры оценивают забег на поле инстаграм-модели Кинси Волански. Ее забег на поле в мадридском финале Лиги Чемпионов 2019 невозможно забыть.

Как думаешь, что-то свершится? Выбирай интересный прогноз, наслаждайся финалом и будь внутри игры с FAVBET!