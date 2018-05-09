Фаворитка Евровидения-2018 назвала свою главную цель

Певица Netta, которая в этом году представляет на Евровидении Израиль, говорит, что ее главная цель это далеко не победа в конкурсе.

Певица Netta, которая вышла в финал Евровидения, заверила, что главное для нее – достучаться до наибольшего количества меломанов.

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Я хочу делать свою работу наилучшим образом, хочу вдохновлять максимум людей, достучаться до наибольшего количества сердец, насколько могу это сделать. И если мне это удастся, это будет удивительно для меня и для меня это победа,

– цитирует певицу "Укринформ".

Ранее европейские букмекеры называли Netty возможной победительницей Евровидения-2018.