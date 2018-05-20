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ФБР допросило экс-нардепа Артеменко, который предлагал сдать Крым в аренду России

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Андрей Артеменко
Андрей Артеменко / Укринформ

Федеральное бюро расследований допросило экс-нардепа от "Радикальной партии" Андрея Артеменко. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая расследует вмешательство России в выборы президента США, дважды встречалась с украинским депутатом.

Об этом он сам рассказал изданию Politico.

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Экс-нардеп сообщил, что его расспрашивали об отношениях с американскими политиками.

Речь идет о конгрессменах, сенаторах и представителях администрации Белого дома,
– отметил Артеменко.

Однако назвать конкретные имена лиц, которыми заинтересовалось ФБР, отказался.

1-го июня экс-нардеп должен предстать перед Большим жюри присяжных США. На заседании он будет отвечать на более чем 140 вопросов.

Напомним, что год назад Андрей Артеменко пытался в обход официальной украинской дипломатии выйти на контакт с президентом США, чтобы предложить ему план примирения с Кремлем. США должны отменить санкции против России, а Кремль – вывести свои войска с Донбасса. А в Украине, по этому плану, должны были провести референдум и "передать Крым в аренду" России на 50-100 лет. Это стало причиной исключения его из состава фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, по спискам которой он прошел в Раду. Кроме того, Генпрокуратура Украины открыла против него уголовное производство по статье "государственная измена".

Также 16 мая 2017 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Андрея Артеменко. Позже Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-радикала украинского гражданства, потому что тот одновременно имел паспорт другой страны – Канады.

Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Артеменко Новости США
Источник: 24 Канал
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