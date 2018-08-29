ФБР "сливало" информацию журналистам для оправдания слежки, – СМИ

Работники Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки предоставляли журналистам конфиденциальную информацию для того, чтобы на основании их публикаций требовать разрешения на установку слежения за определенными людьми.

Об этом во время закрытых слушаний заявил спецагент Джонатан Моффа, сообщает Fox News.

Так, он убеждает, что в 2016 году такие методы использовались для слежки за президентом США Дональдом Трампом и утечки, в частности, коснулись досье с компрометирующими материалами.

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Моффа добавил, что такие методы ФБР постоянно практиковались и при этой службе, однако особенно часто они начали применяться в период, когда главой ФБР был Джеймс Коми.

Издание отмечает, что соответствующее заявление спецагент сделал, отвечая на вопрос об установлении слежки за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.