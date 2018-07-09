Федерация футбола Украины поддержала Домагоя Виду из-за скандала с лозунгом "Слава Украине!"

Федерация футбола Украины направила письма в ФИФА и УЕФА из-за ситуации, сложившейся вокруг игрока национальной сборной Хорватии Домагоя Виду.

Напомним, бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида вместе с членом тренерского штаба сборной Хорватии Огненом Вукоевичем (тоже выступал за "Динамо") записали видеообращение, где прозвучало "Слава Украине!", а также то, что победа сборной Хорватии над россиянами посвящена "Динамо" и Украине. После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, но решило его не дисквалифицировать, а Огнена Вукоевича уволили из национальной сборной.

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В ФФУ вступились за бывшего игрока киевлян, назвав эту ситуацию травлей.

В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил почет его болельщиков, имеет право выразить признательность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия,

– говорится в заявлении ФФУ.

Кроме того, в Федерации направили обращение в ФИФА с соответствующим пояснением относительно лозунга "Слава Украине!", а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.

Письмо ФФУ в ФИФА

Письмо ФФУ в УЕФА

"Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время это лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции!", – напомнили в ФФУ.