Федерация футбола во главе с Павелко "кинула" УЕФА на почти 1 миллион долларов

Завод по производству искусственных покрытий для футбольных полей "ФФУ Продакшн", который принадлежит Федерации футбола, которую возглавляет нардеп от БПП, глава бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко, был построен по коррупционной схеме – с завышением стоимости закупаемого оборудования и выводом средств через оффшорную компанию.

Данные выводы следуют из аналитического обзора, опубликованного в блоге главы PR-департамента в траблшутинговой компании Underdog The UnLawyers Ирины Ковальчук.

В ходе анализа переписки функционеров ФФУ, которые попали в сеть, было отмечено: согласно с выложенным на сайте Anonymous архивом электронной почты функционеров ФФУ, на закупку оборудования для завода Федерация получила от УЕФА кредит на 4 млн евро.

"Руководство ФФУ деньги получило и провернули схему: "поставщик-оффшор-покупатель", в результате чего стоимость оборудования для завода в офшора из ОАЭ – SDT FZE – вышла на 700 тысяч долларов больше, чем было бы при прямой покупке у поставщика", – говорится в заявлении.

При этом отмечается: схема по закупкам оффшором оборудования в австрийской компании ЭСО Green за 2,999 млн долларов и продажей его ФФУ уже за 3,791 млн долларов была разработана "именитой юридической компанией Moris Group", о чем свидетельствует "уже подписанный ФФУ скан договора", отправленный ее юристом оффшорной фирме, на которую выводились деньги.

Напомним, ранее журналист Светлана Крюкова заявила об отказе Павелко отдавать государству около 200 млн гривен, взятых в кредит в госбанка.