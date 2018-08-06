Федерация шахмат Украины выступила против ставленника Кремля

Федерация шахмат Украины (ФШУ) на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) поддержит кандидатуру Георгиоса Макропулоса (Греция). Об этом сообщил в своем открытом письме президент ФШУ Виктор Капустин.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года на Конгрессе в Батуми. На должность претендуют три кандидата – и.о. президента ФИДЕ Георгиос Макропулос (Греция), бывший вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович и известный гроссмейстер Найджел Шорт (Англия). Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов (Россия) отстранен от исполнения обязанностей за нарушение Кодекса этики ФИДЕ.

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Сейчас продолжаются предвыборные гонки, которые сопровождаются многочисленными громкими скандалами, шантажом и попытками подкупа. Такая ситуация может существенно повлиять на честность, прозрачность и, как следствие, результаты выборов. Именно поэтому президент ФШУ Виктор Капустин обратился с открытым письмом к мировой шахматной общественности.

В своем письме Виктор Капустин напомнил о негативных последствиях деятельности Илюмжинова и заявил, что Дворкович, в случае избрания на пост президента, будет продолжать дело предшественника, и ФИДЕ станет "корпорацией, где главным акционером будет путинская Россия, а выборы президента ФИДЕ на несколько десятилетий превратятся в фикцию, как это собственно произошло с президентскими выборами в самой России".

Президент ФШУ напомнил о многочисленных фактах попыток подкупа и давления со стороны Дворковича и его сторонников на ряд национальных федераций, а также о том, что кандидат от России находится в "черных списках".

Дворкович включен в предварительный санкционный список Казначейства США, опубликованный 30 января 2018 года, – пишет Капустин. – А это означает, что санкции против него могут быть применены в любой момент. Такая перспектива, мягко говоря, не пойдет на пользу мировым шахматам.

Именно поэтому глава ФШУ призывает поддержать на выборах президента ФИДЕ Макропулоса. "Я полностью осознаю, что кандидатура исполняющего обязанности президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса может вызвать неоднозначную реакцию со стороны некоторых наших коллег, включительно команду г-на Шорта, – отмечает Капустин в своем письме. – Однако, учитывая текущую ситуацию и будучи реалистом, я должен констатировать, что только господин Макропулос сможет защитить независимость ФИДЕ и противостоять попыткам поглощения ФИДЕ со стороны России".

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