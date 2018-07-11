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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Федерер сенсационно выбыл в четвертьфинале Wimbledon-2018

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Первый номер посева Wimbledon-2018 Роджер Федерер сенсационно покинул розыгрыш Открытого чемпионата Великобритании после четвертьфинала. Кевин Андерсон за 4 часа и 14 минут обыграл действующего чемпиона.

Матч продолжался более четырех часов и завершился со счетом 2: 3 в пользу спортсмена из ЮАР.

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За это долгое время швейцарец 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. В свою очередь, Андерсон сделал 28 эйсов, сделал 3 "двойных" и реализовал 4 брейк-пойнта.

До сегодняшней игры соперники встречались четыре раза в Мастерсах, но ни разу на траве. В последний раз теннисисты сыграли друг с другом в 2015 году. Победы во всех этих матчах остались за Федерером.

Роджер Федерер в четвертый раз в карьере проигрывает в четвертьфинале Wimbledon, причем в 2010 и 2011 годах также уступал в матчах, в которых имел преимущество по сетам.

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В полуфинале Андерсон встретится с победителем поединка Милош Раонич (Канада, 13) – Джон Иснер (США, 9).

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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