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Фейгин рассказал, что Сущенко в Москве пытался узнать о действиях боевиков на Донбассе

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Марк Фейгин и Роман Сущенко
Марк Фейгин и Роман Сущенко / Соцсети

Украинский журналист Роман Сущенко перед своим задержанием в Москвы общался с одним из военных о ситуации на Донбассе, в частности, его волновало, или боевики оккупированной территории Донетчины будут атаковать Мариуполь.

Об этом сказал его адвокат Марк Фейгин в комментарий ресурса "Обозреватель".

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По его словам, эти материалы имеют гриф "секретно", поэтому он не может раскрывать всех деталей.

Я могу лишь сказать, что Роман общался только с одним военным, а не с "военными" во множественном числе, и это его приятель. Они знакомы 25 лет. Действительно, Роман интересовался, или боевики "ДНР" атакуют Мариуполь, будут ли в кампании осени 2016 года сделаны попытки массированного вторжения с территории России и с территорий, неподконтрольных Украине,
– подчеркивает правозащитник.

В то же время Фейгин отметил, что из этих слов не стоит делать далеко идущие выводы.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Марк Фейгин Роман Сущенко Новости политики
Источник: 24 Канал
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