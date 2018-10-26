Фейхоа: полезные и вредные свойства экзотического фрукта

Хотя экзотический фрукт фейхоа растет в Южной Америке, ее также выращивают в Новой Зеландии, Австралии, Азербайджане и Грузии. Наиболее полезны спелые плоды.

Мякоть фейхоа сочная и сладкая, на вкус похожа на ананаса с яблоком и мятой, передает "Сегодня".

Польза фейхоа

Этот фрукт содержит много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы и стимулирует выделение желудочного сока.

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Также ее употребляют для профилактики запоров и при недостатке йода в организме. Фрукт нормализует артериальное давление, прекрасно выводит плохой холестерин и помогает избавиться от вздутия живота. Фейхоа нормализует давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертензии.

Фейхоа используют в борьбе против инфекций и для укрепления иммунитета. Некоторые компоненты, входящие в состав фейхоа, очень полезны для нервной системы, поэтому являются хорошей профилактикой для снижения риска развития болезни Альцгеймера и ухудшения когнитивных функций.



Фейхоа нормализует давление и снижает риск болезней сердца и сосудов

А еще фейхоа полезна для беременных – здесь есть элементы, необходимые для нормального формирования и развития плода, а еще повышается уровень гемоглобина.

Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов, тем самым противодействует развитию онкологических заболеваний.

Фрукт хорошо насыщает и снижает аппетит и приступы голода. Да и калорийность фрукта очень низкая – всего 55 калорий на 100 граммов продукта.

Кому нельзя есть фейхоа

На экзотический фрукт может быть аллергическая реакция – кожная сыпь, затруднение дыхания, тошнота и тому подобное. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, проблемы возникают крайне редко.



Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов

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