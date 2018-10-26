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      Фейхоа: полезные и вредные свойства экзотического фрукта

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      Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта
      Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта / takprosto.cc

      Хотя экзотический фрукт фейхоа растет в Южной Америке, ее также выращивают в Новой Зеландии, Австралии, Азербайджане и Грузии. Наиболее полезны спелые плоды.

      Мякоть фейхоа сочная и сладкая, на вкус похожа на ананаса с яблоком и мятой, передает "Сегодня".

      Польза фейхоа

      Этот фрукт содержит много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы и стимулирует выделение желудочного сока.

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      Также ее употребляют для профилактики запоров и при недостатке йода в организме. Фрукт нормализует артериальное давление, прекрасно выводит плохой холестерин и помогает избавиться от вздутия живота. Фейхоа нормализует давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертензии.

      Фейхоа используют в борьбе против инфекций и для укрепления иммунитета. Некоторые компоненты, входящие в состав фейхоа, очень полезны для нервной системы, поэтому являются хорошей профилактикой для снижения риска развития болезни Альцгеймера и ухудшения когнитивных функций.

      Фейхоа корисні властивості
      Фейхоа нормализует давление и снижает риск болезней сердца и сосудов

      А еще фейхоа полезна для беременных – здесь есть элементы, необходимые для нормального формирования и развития плода, а еще повышается уровень гемоглобина.

      Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов, тем самым противодействует развитию онкологических заболеваний.

      Фрукт хорошо насыщает и снижает аппетит и приступы голода. Да и калорийность фрукта очень низкая – всего 55 калорий на 100 граммов продукта.

      Кому нельзя есть фейхоа

      На экзотический фрукт может быть аллергическая реакция – кожная сыпь, затруднение дыхания, тошнота и тому подобное. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, проблемы возникают крайне редко.

      Кому не можна фейхоа
      Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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