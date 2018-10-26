Фейхоа: полезные и вредные свойства экзотического фрукта
Хотя экзотический фрукт фейхоа растет в Южной Америке, ее также выращивают в Новой Зеландии, Австралии, Азербайджане и Грузии. Наиболее полезны спелые плоды.
Мякоть фейхоа сочная и сладкая, на вкус похожа на ананаса с яблоком и мятой, передает "Сегодня".
Польза фейхоа
Этот фрукт содержит много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы и стимулирует выделение желудочного сока.
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Также ее употребляют для профилактики запоров и при недостатке йода в организме. Фрукт нормализует артериальное давление, прекрасно выводит плохой холестерин и помогает избавиться от вздутия живота. Фейхоа нормализует давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертензии.
Фейхоа используют в борьбе против инфекций и для укрепления иммунитета. Некоторые компоненты, входящие в состав фейхоа, очень полезны для нервной системы, поэтому являются хорошей профилактикой для снижения риска развития болезни Альцгеймера и ухудшения когнитивных функций.
Фейхоа нормализует давление и снижает риск болезней сердца и сосудов
А еще фейхоа полезна для беременных – здесь есть элементы, необходимые для нормального формирования и развития плода, а еще повышается уровень гемоглобина.
Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов, тем самым противодействует развитию онкологических заболеваний.
Фрукт хорошо насыщает и снижает аппетит и приступы голода. Да и калорийность фрукта очень низкая – всего 55 калорий на 100 граммов продукта.
Кому нельзя есть фейхоа
На экзотический фрукт может быть аллергическая реакция – кожная сыпь, затруднение дыхания, тошнота и тому подобное. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, проблемы возникают крайне редко.
Фейхоа помогает минимизировать последствия стрессов
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