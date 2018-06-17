Фейк о законопроекте Порошенко: евродепутат заявила, что стала жертвой информационной войны

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны в случае с телефонным разговором, во время которой неизвестный, выдавая себя за главу Администрации Президента Украины Игоря Райнина, сообщил ей ложную информацию об инициативе главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-офиса евродепутата и сама Хармс в Twitter.

Ранее 17 июня Хармс заявила, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах – то есть о правах украинцев-членов ЛГБТ-сообщества.

Вскоре в АПУ заверили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с Хармс.

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Администрация Президента Украины сообщила члену Европарламента Ребекке Хармс, что кто-то дезинформировал ее и ее офис относительно готовящихся законодательных инициатив, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП,

– говорится в сообщении офиса Хармс.

Европарламентарий также выразила сожаление относительно проблем, которые этот инцидент мог повлечь.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт дезинформационной войны, что продолжается. Я жалею и о проблемы и непонимание, которые он мог вызвать", – написала в сети сама Хармс.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на то, что воскресный марш ЛГБТ-сообщества в Киеве составлял значительный успех для Украины и стал "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".