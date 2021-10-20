Фейковое заминирование в Одессе: полиция задержала подозреваемую

Полиция задержала 44-летнюю женщину, которая сообщила о фейковом заминировании завода на Косовской в Одессе. Полицейские работали на месте несколько часов, но взрывчатки так и не нашли. Впоследствии правоохранители установили личность заявительницы и отыскали ее. Свои действия женщина объяснить не смогла.

От работы на время проверки предприятия были отлучены около тысячи работников. О фейковом заминировании сообщили 19 сентября.

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Женщина не смогла объяснить свои действий

В полицию поступило анонимное сообщение о минировании завода на Косовской. Несколько часов на месте происшествия информацию проверяли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. От работы были отстранены около тысячи сотрудников предприятия.

За время многочасовых обысков спецслужбы взрывчаток не нашли. Впоследствии полиция начала расследовать ложный факт о минировании. Оказалось, что причастной является местная жительница. Правоохранители нашли женщину и допросили ее. Однако она причины своего поступка не назвала.

У одесситки изъяли телефон, с которого она предоставила фейковую информацию. К тому же женщину отправили в изолятор. Злоумышленнице может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.

Фейковое минирование в Одессе: что сообщали ранее