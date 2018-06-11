Фейковые минировании во Львове дело рук ФСБ, – СБУ

Работники Службы безопасности Украины заявляют, что волна массовых ложных заявлений о "минировании" торговых и бизнес центров во Львове организовывалась из России.

Об этом сообщает "Львовский портал" со ссылкой на начальника УСБУ во Львовской области Александра Ткачука.

Читайте также: Во Львове вспыхнул масштабный пожар в спорткомплексе Минобороны: горел тир и админздание

В ходе аппаратного совещания во Львовской ОГА Ткачук заявил, что сначала сообщения о минировании поступали с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах в России.

"Учитывая, что все эти сообщения генерировались практически роботом, было принято решение о блокировке этих серверов", – отметил Александр Ткачук.

Начальника УСБУ во Львовской области сообщил, что впоследствии ложные заявления о минировании стали поступать электронного адреса международного сервера, что также зарегистрирован в России.

Ткачук пояснил, что в этот раз заблокировать международного провайдера электронной почты было невозможно, однако совместными усилиями было установлено, что IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту, зарегистрирован в городе Омск на территории Российской Федерации.

Сейчас мы прорабатываем и определяем, насколько уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес центры. Но, конечно, мы обязаны на это реагировать,

– отметил он.

Напомним, в пятницу, 8 июня, в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии города о том, что в 10:28 они получили электронное письмо с сообщением о "заминировании" девяти зданий бизнес-центров.

Добавим, в четверг, 7 июня, в полицию Харькова в очередной раз за последние три дня поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в пяти бизнес-центрах.