Фейковые Samsung Galaxy Note9 появились раньше оригинальных смартфонов

Компания Samsung еще официально не представила новый флагман Galaxy Note9, однако этот факт не помешал другим компаниям наладить производство его клонов. В сети уже появились фотографии поддельных версий будущей новинки. Впрочем, внимательные пользователи сразу заметят отличия копии от оригинала.

Об этом сообщает Phone Arena

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Фейковый Galaxy Note9 очень похож на тот, который заметили на недавних сливах: сканер отпечатков пальцев расположен под двойной камерой, а пользовательский интерфейс в точности копирует Samsung Experience. Но если включить устройство, то всплывает главное отличие от оригинала – существенные рамки вокруг дисплея.



Китайские производители уже выпустили поддельныеSamsung Galaxy Note9

Стоит отметить, что официальная презентация Galaxy Note9 состоится 9 августа.

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