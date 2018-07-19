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Фейковые Samsung Galaxy Note9 появились раньше оригинальных смартфонов

16 Читати новину українською
Фейковые Samsung Galaxy Note9 появились раньше оригинальных смартфонов
Фейковые Samsung Galaxy Note9 появились раньше оригинальных смартфонов / 4pda.ru

Компания Samsung еще официально не представила новый флагман Galaxy Note9, однако этот факт не помешал другим компаниям наладить производство его клонов. В сети уже появились фотографии поддельных версий будущей новинки. Впрочем, внимательные пользователи сразу заметят отличия копии от оригинала.

Об этом сообщает Phone Arena

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Фейковый Galaxy Note9 очень похож на тот, который заметили на недавних сливах: сканер отпечатков пальцев расположен под двойной камерой, а пользовательский интерфейс в точности копирует Samsung Experience. Но если включить устройство, то всплывает главное отличие от оригинала – существенные рамки вокруг дисплея.

Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9 Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9
Китайские производители уже выпустили поддельныеSamsung Galaxy Note9

Стоит отметить, что официальная презентация Galaxy Note9 состоится 9 августа.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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