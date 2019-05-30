Femen во главе с украинкой устроили акцию протеста возле Лувра: фото и видео

Во Франции возле дворца Пале-Рояль 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста. Активистки с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена.

Целью акции было "отдать уважение" примерно 60 женщинам, которые были убиты во Франции от начала года, пишет Europe 1.

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Активистки прибыли во дворец Пале-Рояль в 11 часов утра. Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Родине безразлично на убитых женщин", " Останови феминицид!".

Акция феминисток в Париже//Фото: AFP/François Guillot

Кроме того, на телах активисток были написаны имена убитых во Франции женщин.

Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий,

– заявила украинка Инна Шевченко, глава движения Femen.

Что такое феминизм?

Феминизм – это ряд политических, общественных движений и идеологий, которые разделяют общую цель: определить, установить и достичь политической, экономической, культурной, личной и социального равенства женщин и мужчин. Конечной целью феминизма является устранение сексизма и преодоления гендерного неравенства. Феминисткой/профеміністом есть человек, который отстаивает или поддерживает равные с мужскими права человека для женщин.