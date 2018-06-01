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Феминистка и человек смешанной крови: Меган Маркл – новое лицо монархии, – СМИ

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Меган Маркл – новое лицо монархии, – СМИ
Меган Маркл – новое лицо монархии, – СМИ / GettyImages

Жена принца Гарри Меган Маркл вошла в список самых влиятельных женщин Великобритании. Кроме нее, в нем оказались актриса Летиша Райт, певица Дуа Липа, которая недавно приезжала в Киев, писательница Джоан Роулинг, модель Эдди Кэмпбелл и дизайнер Стелла Маккартни.

Об этом сообщает Vogue UK.

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Ее влияние простирается далеко за пределы непрерывного освещения ее стиля – будучи феминисткой из Америки, человеком смешанной расы, она помогает выковать для монархии новое лицо, соответствующее ХХІ-му столетию,
– говорится в издании.

Отмечается, что Меган Маркл чуть ли не за одну ночь стала одной из самых узнаваемых женщин в мире.

"От тинейджерки, которая позировала за оградой дворца до взрослой актрисы, которая вышла за одного из принцев", – пишет глянец о жене принца Гарри.

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Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Среди гостей было много знаменитостей: звезд шоу-бизнеса и спорта.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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