Феминистка и человек смешанной крови: Меган Маркл – новое лицо монархии, – СМИ

Жена принца Гарри Меган Маркл вошла в список самых влиятельных женщин Великобритании. Кроме нее, в нем оказались актриса Летиша Райт, певица Дуа Липа, которая недавно приезжала в Киев, писательница Джоан Роулинг, модель Эдди Кэмпбелл и дизайнер Стелла Маккартни.

Об этом сообщает Vogue UK.

Читайте также: В сети опубликована скандальная интимная сцена с Меган Маркл: видео

Ее влияние простирается далеко за пределы непрерывного освещения ее стиля – будучи феминисткой из Америки, человеком смешанной расы, она помогает выковать для монархии новое лицо, соответствующее ХХІ-му столетию,

– говорится в издании.

Отмечается, что Меган Маркл чуть ли не за одну ночь стала одной из самых узнаваемых женщин в мире.

"От тинейджерки, которая позировала за оградой дворца до взрослой актрисы, которая вышла за одного из принцев", – пишет глянец о жене принца Гарри.

Читайте также: Королевская свадьба или порно: в Pornhub упал трафик в день бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри

Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Среди гостей было много знаменитостей: звезд шоу-бизнеса и спорта.