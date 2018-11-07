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      Феминизм парализует мужчин – Памела Андерсон раскритиковала движение против домогательств

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      Памела Андерсон
      Памела Андерсон / Getty images

      Пока Голливуд восстал против сексуальных домогательств, Памела Андерсон выступила с неожиданным заявлением. Звезда раскритиковала деятельность движения #MeToo.

      Свое отношение к борьбе против сексуальных домогательств Памела Андерсон выразила в эфире программы 60 Minutes, передает Fox News. По словам актрисы и модели, волна феминизма может "далеко зайти". В то же время звезда не сдерживала критики относительно движения #MeToo.

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      Я думаю, что феминизм может зайти далеко, однако эта третья волна пуста. Убеждена, что это (феминизм – 24 канал) парализует мужчин, поэтому движение #MeToo – это слишком. Я извиняюсь, меня, видимо, убьют за эти слова,
      – заявила Памела Андерсон.

      Такой критикой звезда не ограничилась. Она прокомментировала скандальные дела похотливого кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах более 100 женщин. Памела Андерсон заявила, что жертвам стоило думать перед тем, как они отправлялись на деловую встречу в отель.

      "Мама учила меня не встречаться в отеле с незнакомцами. Если кто-то открывает вам дверь в халате и вы ожидаете, что так произойдет деловая встреча, то, наверное, вам нужно было пойти к кому-то другому. Думаю, что такие вещи просто являются здравым смыслом", – добавила Памела Андерсон.

      В чем суть скандала с Харви Вайнштейном? Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-ом. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну выдвинули официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после того – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.

      Теги: LifeStyle Секс-скандал Памела Андерсон
      Источник: 24 Канал
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