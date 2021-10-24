Феномен очередей за прививкам: красные зоны "перевоспитывают" антивакцинаторов

Возле пунктов вакцинации образуются часовые очереди. Ажиотаж вокруг прививок от COVID-19 возник после того, как часть регионов перешла в красную зону карантина.

Весь бизнес в "красных" областях может работать только со 100% вакцинированных сотрудников, а без COVID-сертификатов не пускают в транспорт. Именно поэтому бывшие "антивакцинаторы" выискивались в очереди.

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В Днепре усиливают медцентры

Ежедневно в Днепре вакцинируют по 12 тысяч человек. Такого количества желающих в городе не видели в течение всего периода массовой вакцинации. Поэтому пришлось увеличивать мощности пунктов для прививок.

"Антитела уже есть, поэтому я не рассчитывала вакцинироваться. Я перенесла легко. Не собиралась (прививаться – 24 канал), если бы не требовали на работе", – рассказала местная жительница Татьяна.

Мы увеличили количество регистрантов, врачей и медсестер, насколько возможно увеличить пропускную способность нашего центра. Александр Родинский Главный врач медцентра в Днепре

Одесские больницы переполнены

Похожая ситуация и в Одессе. В регионе катастрофическое состояние с загруженностью больниц. В опорных медучреждениях уже нет мест для больных коронавирусом.

Как только 21 октября открыли 2 дополнительных отделения, то они были заполнены к вечеру. Для разгрузки медучреждений в Одессе открыли еще 3 пункта прививок в торговых центрах. Однако возможность лишиться заработка людей напугала больше.

"Всем нужно на работу. Заставляют людей. Именно поэтому все и пошли. Неделю назад очереди не было", – говорят в один голос одесситы.

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В Запорожье была самая низкая вакцинация

Дополнительные центры вакцинации заработали также и в Запорожье. Это частично улучшило ситуацию. Очереди наблюдаются к обеду.

"Все тянула, тянула, то болела, потом снова тянула. Дочь говорила, чтобы идти в сентябре (вакцинироваться – 24 канал). Почему-то не пошла, а вот теперь решила вакцинироваться", – призналась местная жительница Запорожья.

Проверить уровень вакцинации в Запорожье, который один из самых низких в стране, приехал лично министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он поставил местным чиновникам условие.

Если будет 70% вакцинации взрослого населения, то 100% – повторения такого не будет,

– подчеркнул Ляшко.

В то же время эпидемиологи добавляют, что несмотря на сделанную прививку, не следует забывать об элементарных правилах. В случае малейших проявлений недуга нужно оставаться дома.

Для эпидемического процесса очень опасны как раз легкие пациенты, распространяющие возбудитель. Они ходят среди людей. Однако привитый человек может быть заражен, а если он может быть заражен, то, находясь на ногах, ходит – носит. Человек может иметь сертификат, но остаться источником инфекции. Наталья Виноград Эпидемиолог

Криминал за подлог

Всего в Украине необходимые 2 дозы вакцины получили около 7 миллионов украинцев. Параллельно правоохранители борются с поддельными COVID-документами.

В красных зонах увеличились желающие сделать псевдосертификат. Нечистые на руку врачи просто выливают дозу вакцины, но вносят в систему информацию о прививках.

Поддельный COVID-сертификат не защищает от заражения и попадания в реанимацию. Медики уже фиксируют случаи, когда больные только в реанимации признаются, что прививки на самом деле не делали. Полиция же открыла 800 уголовных производств по факту подделки COVID-документов.