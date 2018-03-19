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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Феномен Паралимпийской сборной: в чем секрет успеха украинских спортсменов

10:58, сегодня 229 Читати новину українською

7 золотых медалей, 7 серебряных и 8 бронзовых и шестое место в командном зачете. Впереди нас Соединенные Штаты, команда без опознавательных знаков, Канада, Франция и Германия. Так завершились Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Украинский флаг поднимают под звуки национального гимна. Его за время Паралимпиады, наверное, уже запомнили в Южной Корее.

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А самый молодой член сборной Тарас Радь точно запомнит свое награждение. В 17 лет он уже завоевал для страны свою первую золотую медаль на Паралимпийских играх.

"У Максима Ярового золотая медаль есть. Мы вместе с ним в одной комнате живем. Мы договорились, что он берет медаль и я также беру медаль. И это вот, наверное, такая мотивация была", – сказал паралимпийский чемпион Тарас Радь.

Тарас Радь завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2018​

Дома за Тараса болели родители и братья. В родном Тернополе негде готовиться, поэтому парень вместе с командой ездит на тренировочную базу в Карпаты или за границу. А чтобы всегда держать себя в тонусе, дома имеет собственный тренировочный комплекс.

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А в манеже харьковской спортивной школы свою карьеру начинали биатлонист Юрий Уткин и биатлонистка Оксана Шишкова. Оксана домой привезет шесть медалей – два "золота", три "серебра" и "бронзу". У Юрия – "золото" и "бронза". А начинали спортсмены по легкой атлетике.

Тогда в 2004 в Украине не было качественной зимней спортивной базы, поэтому спорстмены искали возможностей готовиться за рубежом. Через 6 лет в Карпатах открыли свой западный реабилитационно-спортивный центр зимних видов спорта, где тренируются вместе с олимпийцами. Все эти годы у Оксаны Шишковой была одна цель – золотая медаль Паралимпиады.

Как-то у меня не шло. В Сочи у меня было 4 "бронзы", здесь я начинала с "серебра" и думала, что уже на следующей будет "золото". А здесь "золото" есть, и я очень рада, довольна,
– рассказала паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова.

За успехами команды на этой Паралимпиаде Елена Акопян следила как комментатор. А когда-то и сама получала медали на пяти Паралимпиадах. Она рассказала в чем секрет успеха украинских паралимпийцев.

"В некоторых странах все по-другому немножко. Они работают, они преподают. У них есть другие условия жизни, и они спорт откладывают на второй место", – считает мастер спорта, паралимпийская чемпионка Елена Акопян.

Более 20-ти паралимпийских медалей в противовес одной олимпийской. Неудивительно, что украинцы начали сравнивать достижения. В ответ на это в соцсетях появился комментарий Национального олимпийского комитета.

Комментарий НОК, который удалили​

Комментарий НОК, который удалили​

После того, как начался скандал, комментарий сняли, в Минспорте начали оправдываться.

Это была не официальная позиция НОК, через 15 минут она была снята. Это нельзя сравнивать: Паралимпиада – мероприятие высокого, самого спортивного уровня,
– сказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич на эту тему говорит неохотно. Говорит, нечего сравнивать, главное, что результат есть.

По спортивной реализации – это невероятные результаты. Во многих вариантах реализации выше иногда, чем у олимпийцев,
– отметил Сушкевич.

Возвращается украинская команда уже во вторник, 20 марта. Встречать наших чемпионов в бориспольском терминале F будут в 12:30.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости спорта Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
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