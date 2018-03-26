Феномен Савченко: как за два года она прошла путь от героя до врага Украины

Савченко за два года прошла путь от героя до врага, а ведь еще не так давно за нее переживала вся Украина. Однако, вернувшись из российской тюрьмы, она попала в украинскую.

Перед российскими судьями она ведет себя уверенно и мужественно. Наперекор оккупантам ходит на заседания в футболке с трезубцем и поет гимн. И украинцы не могли ее не героизировать. Все просто, по словам психолога Натальи Кухтиной. На фоне российской агрессии украинцы требовали героев. И Савченко на эту роль подходила как нельзя лучше. Для украинцев она стала образцом мужества и несокрушимости.

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"Мы впервые услышали о человеке на пике патриотического подъема в Украине. Более того, никто не имел никакой информации, кто этот человек", – отметила психолог.

Хотя свою автобиографию Савченко тщательно выписывает в камере.

Автобиография "Сильное имя Надежда" вышла во время ее заключения в России. Пленница ничего не скрывает: вспомнила и о дезертирстве в Ираке, и о пьяных похождениях в Украине.

Однако не все украинцы читали жизнеописание пленницы. Поэтому знакомство с настоящей Надеждой началось после ее возвращения на родную землю. Политическую карьеру Савченко начала с неожиданных и антипатриотических заявлений. Коллаборационистов называла "своими ребятами", призвала отказаться от международных форматов урегулирования конфликта на Донбассе, а вести переговоры непосредственно с террористами.

Мол, россиян на Востоке Украины нет, только ополченцы. Савченко начала сама ездить на оккупированные территории. Даже для своих российских адвокатов она непредсказуема.

Сейчас чьей поддержки она добивается – совершенно непонятно. Это риторика, скорее всего, сепаратистская, я бы так сказал. Я вас уверяю, что в России она не будет иметь никакой поддержки. И я убежден, что она тем самым добьется такой же поддержки общественного мнения в ОРДЛО,

– сказал адвокат Марк Фейгин.

Марк Фейгин защищал Савченко в российских судах. Уверяет: российские спецслужбы не могли ее завербовать. Слишком у той негибкая психика. Поведение Савченко, скорее всего, результат травмы после пребывания в российской тюрьме. Психологи это подтверждают.

"Как она говорит и как она делает свои заявления, у нее глаза не отражают ту эмоцию, которой она наполняет свое выступление. Вполне вероятно, что она не просто находилась в тюрьме, а в очень жесткой, деструктивной ситуации. Вполне вероятно, что она подвергалась какому-то психологическому влиянию", – отметила Наталья Кухтина.

На психику Савченко повлияла также ее героизация в Украине, считает психолог. И сейчас она одержима идеей собственного мессианства. Более того, она хочет спасти Украину.

И даже готова это делать ценой огромных жертв. То, что она готовилась взорвать парламент, Юрий Луценко сообщил депутатам неделю назад. Как она со своим сообщником Владимиром Рубаном хотели расстрелять купол парламента, когда там будут находиться президент и премьер-министр. А сессионный зал и ложи забрасывать гранатами. Тех, кто выжил, Савченко должна была добивать из автомата.

Достоверно установлено, что злоумышленники собирались установить гранатометы на Трухановом острове и расстрелять центр Киева неприцельно. Кто бы больше пострадал – депутаты или простые украинцы,

– прокомментировал Генпрокурор Юрий Луценко.

В заявление Луценко никто не поверил. Шутили, мол, Генеральная прокуратура "шьет" очередное политическое дело. И даже несмотря на доказательства у Надежды Савченко остается поддержка среди украинцев. Несмотря на то, что и собиралась уничтожить не только власть. А готова была расстреливать рядовых украинцев на стадионах и площадях.

К слову, представитель российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия не вербовала Савченко, и ситуация с ней – внутреннее дело исключительно Украины.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.