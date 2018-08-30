Феноменальные продажи смартфона: серьезная заявка на лидерство

Высокие продажи Huawei P Smart + способны изменить лидера украинского рынка.

18 августа в Украине стартовали продажи знакового для украинского рынка смартфона Huawei P Smart +. При цене в 7999 гривен он продается дешевле, чем на его родине, в Китае. А благодаря своему дизайну и техническим характеристикам этот смартфон не оставляет конкурентам шансов, еще больше усиливая позиции Huawei на украинском рынке. Как сообщает пресс-служба "Цитрус", 50% первой партии Huawei P Smart + были проданы по предварительным заказам за первые дни. 70% продаж пришлось на смартфон в корпусе с уникальным градиентным цветом Iris Purple. Продажи новинки в первую неделю в "Цитрусе" превысили результаты продаж предыдущей модели Huawei P Smart на 800%. Это лучшие результаты по собранным предварительным заказам среди всех украинских ритейлеров.

Huawei P Smart + стал первым смартфоном с флагманскими характеристиками в ценовом сегменте 8 тысяч гривен, что соответствует средней цене смартфонов, проданных в Украине, и делает продажи Huawei P Smart + значимыми для всего рынка. Этот смартфон оснащен 4-мя камерами с искусственным интеллектом, который позволяет быстро делать впечатляющие фотографии в любых условиях. Его процессор Kirin 710 изготовлен по 12-нанометровой технологии и является лучшим процессором Huawei в своем классе. А фирменная интеллектуальная система энергосбережения позволяет экономно расходовать заряд аккумулятора телефона, с учетом предпочтений пользователей.

"Первые продажи Huawei P Smart + говорят о том, что на рынке появился новый герой, способный привести Huawei к лидерству на украинском рынке, – комментировала выход смартфона Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус. – Его продажи превосходят наши ожидания. Мы уверены в том, что и дальше сохраним высокий объем продаж на эту модель, единственными в Украине предоставляя бесплатную страховку экрана этого смартфона в течение года, что позволяет заменить дисплей при любом механическом повреждении. Это наглядно демонстрирует качество продукции Huawei, лидерские амбиции производителя, который сделал ставку на эту модель и доверие к сервису "Цитрус" украинских покупателей".

По результатам недельных продаж в "Цитрус" Huawei P Smart + занял 1 место в топ-10 самых продаваемых моделей в ценовой категории от 4 000 грн до 10 000 грн, значительно обогнав в количествах продажи самые популярные смартфоны в сети. Если в прошлом году в сегменте до 10 000 грн – доля всех китайских моделей по рынку Украины за июль составила 60%, то в этом году за аналогичный период – 75%, что недвусмысленно показывает изменение вектора в предпочтениях украинцев.

Отличительной особенностью Huawei P Smart + является фронтальная камера, которая получила большее разрешение чем основная – 24 МП против 16 МП. Обе камеры оснащены дополнительной 2-мегапиксельной матрицей, возможностями искусственного интеллекта и поддержкой HDR-съемки (фото и видео). Для фронтальной камеры доступна съемка с элементами дополненной реальности (3D Qmoji, 3D-анимация). Основная камера способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях, оптимизируя изображения в режиме реального времени.

Основные технические характеристики Huawei P Smart +:

• операционная система: Android 8.1 Oreo;

• дисплей: 6.3", 2340х1080;

• процессор: Hisilicon Kirin 710;

• основная камера: двойная 16 + 2 МП;

• фронтальная камера: двойная 24 + 2 МП;

• память: 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ) + microSD до 256 ГБ;

• аккумулятор: 3340 мА-ч;

О "Цитрусе"

"Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основанная в 2000 году. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеют аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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