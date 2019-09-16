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      Фермер из Ровно вырастил рекордные тыквы до 40 килограммов: в чем секрет

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      Рекордные тыквы весом в почти полцентнера вырастил фермер в Ровно. На огороде Николая Сидорука выросло с десяток таких гигантов. Вес каждой от 20 до 40 килограммов.

      Это уже не первый рекордный урожай мужчины. В чем же его секрет – узнавали журналисты 24 канала.

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      Николай Сидорук говорит, что поднять одного такого великана в одиночку – очень тяжело. Поэтому помогает ему носить тыквы сосед. Ведь две самых больших весят по 40 килограммов, другие – чуть больше 30-ти.

      Микола Сидорук
      Николай Сидорук / Скриншот из видео 24 канала

      В чем секрет? Основные секреты роста крупных тыкв – правильный полив. А еще мужчина знает, как их правильно хранить. Так, грушки, говорит Николай Сидорук, нужно хранить в сухом месте, а не в подвале, где много влаги.

      В этом году хозяин гордится и кабачками-гигантами – по 65 сантиметров, у него таких два. Овощи семья Сидоруков выращивает для собственных нужд. Часть раздают кое-что – продают. Что будут делать с тыквами-великанами, уже знают – раздадут.

      Гарбузи важать до 40-ка кілограмів
      Тыквы весят до 40-ка килограммов / Скриншот из видео 24 канала

      В следующем году семья снова ждет рекорд.

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      Теги: Новости Украины Ровно
      Источник: 24 канал
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