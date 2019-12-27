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      Фермер нарисовал российский флаг на крыше здания на Днепропетровщине: фото

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      На Днепропетровщине фермер нарисовал российский флаг на крыше здания / Скриншот Google Карта

      В поселке Чапли на крыше здания фермер нарисовал настолько большой флаг России, что его можно увидеть со спутника Google.

      Огромный триколор увидел в Google Картах Константин Узкот и поделился скриншотом в Facebook, сообщает Vgorode.ua.

      Читайте также: Пожилая женщина зацеловала красными губами первый поезд из России, который проехал по Крымскому мосту

      Позже Узкот удалил эту публикацию, но скриншоты разлетелись по сети. Украинцы возмущены инцидентом.

      прапор рф росії трикорол
      На Днепропетровщине фермер нарисовал большой флаг России / Скриншот "Народная правда"

      24 канал проверил координаты и обнаружил, что действительно на снимке со спутника можно увидеть триколор.

      скріншот триколор
      Фермер нарисовал российский флаг на крыше здания / Скриншот 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Курьезные новости Новости Днепра
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