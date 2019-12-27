Фермер нарисовал российский флаг на крыше здания на Днепропетровщине: фото

В поселке Чапли на крыше здания фермер нарисовал настолько большой флаг России, что его можно увидеть со спутника Google.

Огромный триколор увидел в Google Картах Константин Узкот и поделился скриншотом в Facebook, сообщает Vgorode.ua.

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Позже Узкот удалил эту публикацию, но скриншоты разлетелись по сети. Украинцы возмущены инцидентом.



На Днепропетровщине фермер нарисовал большой флаг России / Скриншот "Народная правда"

24 канал проверил координаты и обнаружил, что действительно на снимке со спутника можно увидеть триколор.



Фермер нарисовал российский флаг на крыше здания / Скриншот 24 канала