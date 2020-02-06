17:42
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Фермерам-ФЛП будут компенсировать уплаченный ЕСВ уже в этом году

      24 Читати новину українською
      Фермеры смогут ускорить развитие своего бизнеса / Голос Украины

      Теперь аграрии смогут брать кредиты на более выгодных условиях и получать компенсацию за уплаченный единый социальный взнос.

      Об этих и других новых возможностях для развития хозяйств сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

      К этой теме: Кто не сможет покупать украинскую землю

      Доступные кредиты для фермеров

      Мелким фермерам, которые не имеют кредитной истории, упростят процедуру получения кредитов благодаря созданию Фонда частичного гарантирования кредитов. Они смогут ускорить развитие своего бизнеса, взяв кредит на более выгодных условиях.

      Сертификация семян и контроль за пестицидами

      Для приближения украинской аграрной сферы к европейским стандартам, планируют ввести процедуру сертификации семян и контроль за использованием пестицидов и других агрохимикатов.

      Кажется, это что-то незначительное. Но в комплексе с другими шагами, они делают наш агросектор более конкурентоспособным на международных рынках,
      – написал Милованов.

      Компенсация ЕСВ

      Семейные фермерские хозяйства отныне могут регистрироваться как физические лица-предприниматели. Они могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог 4 группы. Они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из госбюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос в этом году. На компенсацию планируется выделить 50 миллионов гривен.

      Следует знать: Электронные чеки и кэшбек: какие изменения предусмотрены для ФЛП уже в этом году

      Речь идет о 3,9 млн личных крестьянских хозяйств, которые в 2018 году произвели 41 процент валовой продукции сельского хозяйства.

      Государственная помощь украинским фермерам в 2019 году составила почти 4,4 миллиарда гривен. За прошлый год Минэкономики открыло ряд рынков для сельскохозяйственной продукции: меда, говядины, мяса птицы, яиц, экзотической птицы, рапсового шрота.

       

      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      11580
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Оренда земли Рынок земли Министерство экономического развития и торговли Сельское хозяйство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:10 Припять – жива: как сейчас выглядит город-символ Чернобыльской катастрофы
      Уляна Верстюк 91
      сегодня , 17:00 Вода в Крым: кто может стать обменной монетой?
      Павло Казарін 199
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      79
      сегодня , 15:15 Обыски на 1+1: Зеленский только выиграет от этого
      Анна Маляр 168
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук