Фермерам-ФЛП будут компенсировать уплаченный ЕСВ уже в этом году

Теперь аграрии смогут брать кредиты на более выгодных условиях и получать компенсацию за уплаченный единый социальный взнос.

Об этих и других новых возможностях для развития хозяйств сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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Доступные кредиты для фермеров

Мелким фермерам, которые не имеют кредитной истории, упростят процедуру получения кредитов благодаря созданию Фонда частичного гарантирования кредитов. Они смогут ускорить развитие своего бизнеса, взяв кредит на более выгодных условиях.

Сертификация семян и контроль за пестицидами

Для приближения украинской аграрной сферы к европейским стандартам, планируют ввести процедуру сертификации семян и контроль за использованием пестицидов и других агрохимикатов.

Кажется, это что-то незначительное. Но в комплексе с другими шагами, они делают наш агросектор более конкурентоспособным на международных рынках,

– написал Милованов.

Компенсация ЕСВ

Семейные фермерские хозяйства отныне могут регистрироваться как физические лица-предприниматели. Они могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог 4 группы. Они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из госбюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос в этом году. На компенсацию планируется выделить 50 миллионов гривен.

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Речь идет о 3,9 млн личных крестьянских хозяйств, которые в 2018 году произвели 41 процент валовой продукции сельского хозяйства.

Государственная помощь украинским фермерам в 2019 году составила почти 4,4 миллиарда гривен. За прошлый год Минэкономики открыло ряд рынков для сельскохозяйственной продукции: меда, говядины, мяса птицы, яиц, экзотической птицы, рапсового шрота.