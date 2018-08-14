Фернандо Алонсо уходит из Формулы-1
Двукратный победитель Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо решил уйти из королевских автогонок. В следующем сезоне он не будет участвовать в Формуле-1.
Об этом во вторник, 14 августа, заявил сам пилот команды McLaren.
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При этом пока неизвестно, где именно продолжит карьеру Фернандо Алонсо. Также есть вероятность, что он вернется в Формулу-1 через сезон.
Напомним, испанец дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. Он выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Именно в составе Renault, он дважды становился чемпионом в 2005 и 2006 годах. Сейчас выступает за команду McLaren.
Источник: 24 Канал
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