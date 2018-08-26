Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о событии в пустыне

Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На него уже съезжаются поклонники со всего мира, примеряя образы заданной тематики фестиваля.

С первого взгляда этот фестиваль может показаться несколько нереальным и утопическим, однако именно это имели целью основатели Burning Man в 1986 году. Последний день фестиваля приходится на первый понедельник сентября в День Труда, официальный праздник в США, и является выходным днем ​​для большинства организаций.

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Вашему вниманию предлагаем 5 интересных фактов о сюрреалистическом фестивале, который обязательно стоит посетить хотя бы один раз в жизни.

1. Первые 9 лет фестиваль проходил без привязки к конкретной теме, но с 1995 года событие стало проводиться по заранее определенной тематике. Первой же неофициально было избрано "Добро и зло". В этом году тема Burning Man – "Я, робот", с отсылкой к знаменитому фантасту Айзеку Азимову.

2. По легенде, фестиваль начали двое мужчин Ларри Харви и Джерри Джеймс, которые в 1986 году сожгли на пляже в Сан-Франциско деревянное чучело. Оно имело вид человека с собакой, а сжечь его решили как акт радикального самовыражения из-за неразделенной любви.

Горящая статуя на фестивале Burning Man

Это настолько понравилось Гарви, что он решил повторить событие ровно через год в том же месте. Впоследствии статуя для сжигания официально получила название "Горящий человек", а количество людей, которые участвовали в ритуале, ежегодно увеличивалось. Впоследствии фестиваль переместился из Сан-Франциско в пустыню Блэк-Рок, а сожжение статуи даже временно прекращали.

3. Этот фестиваль не о музыке, а о культуре и самовыражении в целом. На пустынной территории можно встретить невероятные образцы современного искусства со всего мира. В 2015 году на фестивале впервые представили работу украинских художников, – ею стала скульптура "Любовь" Александра Милова.

Скульптура "Любовь" Александра Милова

4. За всю историю фестиваля в 2011 году на Burning Man прибыло рекордное количество участников – почти 54 тысячи. В пустыне тогда было размещено более 900 лагерей, а свои произведения художники выставляли из пяти континентов. Что интересно, на момент ежегодного фестиваля участники сами обеспечивают себе питание, жилье и другие нужды на территории фестиваля. По окончании все экспонаты и пожитки собираются, а месторасположение фестиваля в пустыне год за годом меняется.

5. В рамках фестиваля Burning Man в 1992 году была введена должность "рейнджер" для охраны порядка мероприятия. В 1998 году Google впервые посвятил специальный дудл, а в 2000-м впервые начала выходить внутренняя газета "Black Rock Gazette". Уже в 2003 году вышла виртуальная игра, посвященная фестивалю, а в 2006 году фестиваль транслировали по телевидению. С развитием интернета в 2014 году за Burning Man можно было впервые наблюдать в онлайн-трансляции.