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      Фестиваль дерунов в Коростене: роботы-повара и традиционный рецепт картофельников от мэра

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      Драники с мясом, грибами, картофелем, картопляники древлянские, рыцарские и даже социальные – так в Коростене на Житомирщине праздновали международный фестиваль дерунов. Сотни туристов съехались, чтобы попробовать блюда по уникальным рецептам местных хозяек. И не только, ведь в этом году впервые драники на фестивале жарили даже роботы.

      Готовить деруны в Коростене – это уже настоящая местная традиция. На фестивале есть любые, на любой вкус и кошелек. По рецептам норвежцев, немцев, поляков, казацкие, депутатские, древлянские и тому подобное.

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      Картопляники здесь жарят даже роботы. Ребята из кружка робототехники презентуют собственную разработку – автоматического дерунщика Евстасия.

      Робот Євстасій готував деруни
      Робот Евстасий готовил деруны

      На фестиваль в город съехались несколько десятков тысяч человек. На праздник приезжают семьями – Олеся Кравченко приехала из Киева, признается, пробовала деруны много где, но самые вкусные именно в Коростене.

      Как приготовить традиционный коростенский дерун?

      Не обошлось и без традиционной фишки праздника. Городской голова одел фартук, чтобы показать мастер-класс по приготовлению картофельников.

      Мер Коростеня теж готував деруни: скріншот з відео
      Мэр Коростеня тоже готовил деруны: скриншот из видео

      По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, нужно взять 5 картофелин, одну луковицу, две ложки муки, яйцо, два зубчика чеснока и две ложки сметаны. Все натереть, нарезать и обжарить, как классические деруны.

      Но самое главное, добавляет городской голова, чтобы было хорошее настроение, и тогда все получится очень вкусно.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Food and Drinks Фестивали Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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