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      Фестиваль "Країна Франкіана": вистави, квести, ігри та інші розваги на вихідних у Києві

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      Пам'ятник Івану Франку
      Пам'ятник Івану Франку / Фото ДРДА

      25 травня у Києві стартує фестиваль "Країна Франкіана" – дводенне свято Франкового Підгірря!

      Фестиваль проходитиме 25-26 травня та обіцяє стати одним з найсамобутніших заходів цієї весни у Києві. Центральними подіями фестивалю буде презентація міст Дрогобиччини та урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра".

      Відкриє захід заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України "Верховина". Крім того, в концертній програмі братимуть участь гурт "Бориславські батяри", "Лабораторія джазу", акордеоніст-віртуоз Василь Клепач та інші. Київський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка пропонує киянам та гостям столиці переглянути на великій сцені виставу "Перехресні стежки".

      Зірковий гість заходу – заслужений артист України, "золотий саксофон України" – Ігор Рудий.

      Упродовж дня на гостей чекатиме оригінальна концертна програма, не менш цікаві презентаційні тури, майстер-класи, квести, ігри, а також смачна українська кухня та ярмарок від народних майстринь. Родзинками фестивалю будуть тематичний Франковий лабіринт, у якому гості заходу зможуть більше дізнатися про Івана Франка, та виставка молодого панк-художника, коміксиста, музиканта та автора проекту #ХтоФранко (Квантовий стрибок Франка) – Влада Корнюка.

      Урочиста церемонія відкриття відбудеться 25 травня о 12:00 на площі Івана Франка.
      Переглянути програму фестивалю та отримати більше інформації можна на сторінці у Facebook.

      Країна Франка

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости культуры Публикации Новости Киева Фестивали
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