Фестиваль "Стара Фортеця" на Сумщине собрал всех рыцарей из Украины и из-за рубежа: видео

Лязг оружия и яростные поединки рыцарей. На Сумщине в разгаре проходит фестиваль исторической реконструкции "Стара Фортеця". В этом году здесь ожидают полтысячи участников.

Рыцари съедутся из разных городов Украины и из-за границы, чтобы выйти на поле битвы. Все в доспехах и с настоящим оружием.

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Трехдневный фестиваль исторической реконструкции начали со "штурма крепости". На ристалище мечи и топоры одновременно поднимают 42 рыцаря в доспехах.

#старафортеця2018 #старафортеця Допис, поширений Michael (@michael.belyayev) 29 Чер 2018 р. о 3:59 PDT

Победу в упорной борьбе одерживает команда в черно-красных цветах. Алексей среди победителей. Впервые он надел доспехи почти 10 лет назад. Сейчас шутит, что участие в боях принимает уже не ради побед, а только чтобы держать себя в форме.

Чтобы рыцари могли сразу восстановить утраченные в бою силы, в двух шагах от ристалища развернули настоящую средневековую кухню. Попробовать себя в роли завоевателя решил и самый маленький участник. Ему всего 9 лет, и он в полной экипировке – в латах и шлеме.

Вчерашний день,было классно Допис, поширений fontalio (@fontalio) 29 Чер 2018 р. о 7:54 PDT

Брать в руки оружие малый рыцарь пока побаивается, поэтому в этом году ему доверили открывать фестиваль парадом вместе с другими участниками, говорят, чтобы поощрять обучение с детства. В завершение фестиваля попробовать свои силы на поле боя вместе с профи смогут все желающие.

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