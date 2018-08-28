"ФФУ любит коррупцию, а не футбол": ультрас "Динамо" развернули баннер на матче Лиги чемпионов
На секторе ультрас "Динамо" во время первого тайма матча с "Аяксом" можно было заметить специфический баннер. В нем киевские фаны снова обращаются к ФФУ, намекая на связь организации с коррупцией.
Примечательно, что ультрас "Динамо" не в первый раз обращаются к общественности с помощью подобных баннеров, пишет SportArena.
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Ранее они несколько раз приходили на стадион с плакатами, в которых выражали поддержку активистке Кате Гандзюк, а также выступали против "полицейского произвола".
Напомним, что в Киеве произошла массовая драка между болельщиками киевского и амстердамского клубов.
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Источник: 24 Канал
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