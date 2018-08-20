ФФУ перенесла матч "Металлург" – "Днепр-1" в Кубке Украины
Федерация футбола Украины объявила о переносе и отмене двух матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
Так, из-за снятия с соревнований харьковской "Кобры" матч второго предварительного этапа Кубка Украины "Сумы" – "Кобра" не состоится.
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Также на 19 сентября перенесен поединок "Металлург" – "Днепр-1". Такое решение было принято, чтобы поберечь газон "Славутич-Арены" перед матчем квалификации Лиги Европы "Заря" – "РБ Лейпциг", который состоится 23 августа.
Все остальные матчи 2-го предварительного раунда Кубка будут сыграны 22 августа, как и планировалось.
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Источник: 24 Канал
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